Летний сезон тренировок на крышах стартовал в сети центров "Место встречи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Летний сезон спортивных тренировок под открытым небом стартовал в сети районных центров "Место встречи". Об этом сообщает ADG group.

Желающие смогут бесплатно позаниматься йогой, танцевальным фитнесом, растяжкой и зумбой на эксплуатируемых кровлях 12 районных центров. Занятия будут проходить под руководством профессиональных тренеров.

Зумба будет проводиться для всех посетителей старше 18 лет по понедельникам с 19:00 до 20:00 и субботам с 10:30 до 11:30, тренировки по йоге – каждую субботу с 11:45 до 12:45, занятия по танцевальному фитнесу – по средам с 19:00 до 20:00 и воскресеньям с 10:30 до 11:30, растяжке будут обучать гостей каждое воскресенье с 11:45 до 12:45.

Тренировки помогут тысячам москвичей укрепить свое здоровье, а также отдохнуть, перезагрузиться и провести время в приятной атмосфере единомышленников. Приходить на занятия гостям посоветовали в удобной спортивной форме и обуви, а с собой взять посетителям порекомендовали гимнастический коврик и бутылку с водой.

Для участия в тренировках нужна предварительная регистрация, которую можно пройти на сайте проекта. Мероприятия проводятся в рамках спецпроекта "На высоте" и программы "Мой спортивный район".

Ранее сообщалось, что 8 июня на Бульварном кольце Москвы впервые пройдет фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов". Гости смогут прогуляться по девяти центральным бульварам столицы и принять участие в массовых стартах по бегу и ходьбе, мастер-классах, спортивных тренировках, иммерсивных экскурсиях, танцах и других мероприятиях.

В рамках мероприятия будут организованы различные тренировки. Например, на Трубной площади гости смогут поучаствовать в фитроке и степ-аэробике, на Рождественском и Сретенском бульварах – в роуп-скиппинге, на Чистопрудном бульваре – в зумбе и данс-миксе.

