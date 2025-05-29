В Москве впервые пройдет масштабный фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов"

Фото: департамент спорта города Москвы

Фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов" впервые пройдет на Бульварном кольце Москвы 8 июня. В нем могут принять участие все желающие, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Гости смогут пройти по девяти центральным бульварам столицы и принять участие в массовых стартах по бегу и ходьбе, мастер-классах, спортивных тренировках, иммерсивных экскурсиях, танцах и других мероприятиях", – отмечается в сообщении.

В рамках мероприятия будут организованы различные тренировки. На Трубной площади гости смогут поучаствовать в фитроке и степ-аэробике, на Рождественском и Сретенском бульварах – в роуп-скиппинге, на Чистопрудном бульваре – в зумбе и данс-миксе, на Никитском и Тверском бульварах пройдут занятия по скандинавской ходьбе, а на Страстном и Петровском – по стретчингу.

Также на Чистопрудном бульваре оборудуют зону VR-ходьбы, в которой горожане и гости столицы смогут пройти необычные маршруты. На Петровском бульваре организаторы подготовят массовый старт по ходьбе с элементами растяжки.

Кроме того, на фестивальных площадках выступят артисты и музыканты, а также состоятся иммерсивные экскурсии по специально разработанным маршрутам. Вход свободный, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте 10000fest.sport.moscow.

Ранее стало известно, что масштабный турнир "Герои шахматной доски: Москва" состоится на более чем 40 площадках проекта "Лето в Москве". Он пройдет в три этапа с 1 июня по 6 сентября. Соревнования будут проходить каждое воскресенье, а в финале встретятся 40 человек – лучших определят 6 сентября в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника.

