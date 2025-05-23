Собянин: 31 мая и 1 июня в Москве пройдет сразу три спортивных праздника

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве в следующие субботу и воскресенье, 31 мая и 1 июня, пройдет три спортивных праздника. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, 31 мая в "Лужниках" отметят День Московского спорта. Там организуют более 20 тематических площадок с активностями, а для детей будет открыта зона с беговелами и развлечениями. Гости мероприятия смогут посетить мастер-классы, показательные выступления, Кубки Московского спорта, фан-встречи со спортсменами и артистами и многое другое.

Спортивный праздник продолжит Ночь Московского спорта.

"С 20:00 до 23:00 на 15 городских локациях пройдут показательные выступления звездных спортсменов, соревнования за Ночные Кубки Московского спорта, автограф-сессии, открытые зоны для спортивных игр и массовые тренировки", – поделился Собянин.

Для гостей будут открыты площадки, разделенные по видам спорта и дисциплинам. Все активности бесплатные, однако некоторые требуют предварительной регистрации.

Всероссийский день футбола будет отмечаться 1 июня. Мероприятия также пройдут в "Лужниках". В рамках праздника состоится серия профессиональных и любительских турниров, в которых примут участие больше 800 команд, а также финал Кубка Московского спорта "Кожаный мяч". Пройдет и церемония открытия финала Кубка России по футболу сезона-2024/2025 на Большой спортивной арене.

Кроме того, в рамках проекта "Мой спортивный район" проведут тематические тренировки по футболу во дворах.

В Олимпийском комплексе "Лужники" в эту субботу, 24 мая, пройдет фестиваль школьного спорта. Участниками мероприятия станут более 25 тысяч человек, в том числе учащиеся школ и колледжей, педагоги и тренеры.

На фестивале подведут итоги спортивного сезона в столичных школах и колледжах. Посетителей ждут соревнования по футболу, баскетболу, волейболу и другим видам спорта.

