Более 25 тыс человек станут участниками фестиваля школьного спорта в "Лужниках"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В олимпийском комплексе "Лужники" 24 мая пройдет фестиваль школьного спорта, участниками которого станут более 25 тысяч человек. В их числе – учащиеся школ и колледжей, педагоги и тренеры, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

По словам вице-мэра, в настоящее время в городе работает почти 30 тысяч спортивных секций для детей. Чтобы вдохновить ребят на достижения, с 2023 года проводится фестиваль школьного спорта. В этом году для участников и гостей подготовили мастер-классы, игры и тренировки, отметила Ракова.

На мероприятии подведут итоги спортивного сезона в столичных школах и колледжах. Посетителей ждут соревнования по футболу, баскетболу, волейболу и другим видам спорта. Кроме того, запланирована эстафета "Всей семьей на старт".

Помимо спортивных состязаний, ожидаются мастер-классы и настольные игры. В частности, гимнастка Арина Аверина проведет занятие, на котором расскажет о своем профессиональном опыте и уникальных авторских техниках.

Кроме того, гости смогут сыграть в панна-футбол и гольф, попробовать свои силы в джампинге и преодолеть полосу препятствий "Путь ниндзя".

Для гостей старше 14 лет подготовлено спортивное реалити-шоу "Юные титаны". Наставником для ребят станет участник второго сезона шоу "Титаны" Дмитрий Яшанькин. Специальными гостями выступят телеведущий и регбист Василий Артемьев и футболист Алан Дзагоев.

Посетители специальной экспозиции смогут узнать факты о выдающихся личностях, а также спортсменах – участниках Великой Отечественной войны. Праздник завершится гала-концертом с участием ST (настоящее имя – Александр Степанов. – Прим. ред.), Анет Сай и других артистов.

Посетить фестиваль смогут все желающие, вход свободный. Для тех, кто не сможет присутствовать очно, организуют трансляции в соцсетях.

Фестиваль школьного спорта является одним из главных событий для юных спортсменов Москвы. В 2024 году его посетили свыше 20 тысяч человек. В "Лужниках" тогда прошел первый в истории и одновременно самый масштабный парад школьных и студенческих клубов России, в нем поучаствовали около пяти тысяч человек.

Между тем набережные и улицы в центре столицы будут перекрыты с 22 по 25 мая в связи с проведением полумарафона "Забег. РФ". С 00:01 22 мая до 06:00 25 мая водители не могут проехать на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

Аналогичные ограничения будут действовать с 20:00 23 мая до 06:00 25 мая на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки.