Исследование: 40% россиян тратят на спорт до 5 тысяч рублей в месяц

07 мая, 08:00Спорт
Фото: depositphotos/photographee.eu
Более 40% россиян тратят на занятия спортом до 5 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании Tiburon Research и "Фитмост", имеющемся в распоряжении Москвы 24.
По данным опроса, 73% россиян занимаются спортом для здоровья. Еще 65% считают, что это помогает сделать их внешний вид лучше. При этом 50% респондентов таким образом получают эмоциональное удовольствие, а почти половина – снимают стресс. Последнее особенно актуально для женщин, сказано в исследовании.
Согласно исследованию, спорт помогает россиянам от 18 до 24 лет занять свободное время, достичь результатов, а также получить одобрение и поддержку со стороны. При этом граждане от 45 до 60 лет таким образом в основном поддерживают свое здоровье.
Чаще всего жители страны посещают тренажерный зал – 44%. На втором месте по популярности стоит бег, которым занимаются 39%. Замыкают тройку лидеров плавание и водное поло – 24%. Также в пятерке самых популярных занятий футбол и йога/аэройога – 21 и 20% соответственно.
"Спорт – лишь часть комплексного подхода к заботе о себе. 64% россиян еще стараются правильно питаться, 42% отказались от вредных привычек (алкоголя, сигарет) и следят за режимом сна. При этом только 7% тех, кто занимается спортом, ходят к психологу", – говорится в исследовании.
Также, согласно полученным данным, за последние полгода в список наиболее распространенных трат попали покупка спортивной одежды, абонементы или занятия с тренером, специальное оборудование, умные часы и спортивное питание.
Всего в исследовании приняли участие 1 тысяча человек в возрасте от 18 до 60 лет.
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