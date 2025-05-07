Исследование: 40% россиян тратят на спорт до 5 тысяч рублей в месяц

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Более 40% россиян тратят на занятия спортом до 5 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании Tiburon Research и "Фитмост", имеющемся в распоряжении Москвы 24.

По данным опроса, 73% россиян занимаются спортом для здоровья. Еще 65% считают, что это помогает сделать их внешний вид лучше. При этом 50% респондентов таким образом получают эмоциональное удовольствие, а почти половина – снимают стресс. Последнее особенно актуально для женщин, сказано в исследовании.





исследование Tiburon Research и "Фитмост" Больше половины аудитории начали заниматься спортом задолго до пандемии – с 2019 года и ранее. 14% приобщились к активному образу жизни во время локдауна, а 28% – в период с 2022 по 2024 год. Лишь 4% занялись спортом с началом 2025 года.

Согласно исследованию, спорт помогает россиянам от 18 до 24 лет занять свободное время, достичь результатов, а также получить одобрение и поддержку со стороны. При этом граждане от 45 до 60 лет таким образом в основном поддерживают свое здоровье.

Чаще всего жители страны посещают тренажерный зал – 44%. На втором месте по популярности стоит бег, которым занимаются 39%. Замыкают тройку лидеров плавание и водное поло – 24%. Также в пятерке самых популярных занятий футбол и йога/аэройога – 21 и 20% соответственно.

"Спорт – лишь часть комплексного подхода к заботе о себе. 64% россиян еще стараются правильно питаться, 42% отказались от вредных привычек (алкоголя, сигарет) и следят за режимом сна. При этом только 7% тех, кто занимается спортом, ходят к психологу", – говорится в исследовании.





исследование Tiburon Research и "Фитмост" Что касается финансового аспекта: 42% укладываются в сумму до 4 999 рублей в месяц, еще четверть аудитории – в диапазон от 5 000 до 9 999 рублей. При этом женщины в среднем расходуют на спорт меньше 4 999 рублей.

Также, согласно полученным данным, за последние полгода в список наиболее распространенных трат попали покупка спортивной одежды, абонементы или занятия с тренером, специальное оборудование, умные часы и спортивное питание.

Всего в исследовании приняли участие 1 тысяча человек в возрасте от 18 до 60 лет.

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