Гинеколог Орешина: йога и плавание избавят от болей в спине и облегчат роды

Спорт во время беременности улучшает здоровье и общее самочувствие женщины. Однако некоторая физическая нагрузка может сильно навредить. Подробнее об этом рассказала врач акушер-гинеколог, заведующая поликлиникой роддома ЦКБ Управления делами Президента РФ Анна Орешина в программе "Доктор 24".

Легко и эффективно

Легкая физическая нагрузка во время беременности под контролем тренера разрешена всем. Это относится и к тем, кто ранее не занимался спортом. Активность улучшает настроение, обмен веществ и кровоток, но перед началом занятий важно проконсультироваться с врачом, рассказала Анна Орешина.





Анна Орешина заведующая поликлиникой роддома ЦКБ Управления делами Президента РФ, врач акушер-гинеколог Можно гулять или заняться плаванием. Эти лечебные нагрузки повысят сопротивляемость организма к болезням и улучшат тонус.

Ходьба – одна из самых лучших физических активностей для беременных, так как в процессе женщинам легко контролировать самочувствие и болевые ощущения. Также во время прогулки снижается уровень сахара в крови и не растет лишний вес. В день достаточно ходить два раза по 40 минут.

Также полезна йога. Она, как и плавание, избавляет от боли в спине и облегчает роды, отметила специалист.





Анна Орешина заведующая поликлиникой роддома ЦКБ Управления делами Президента РФ, врач акушер-гинеколог Неврологи рекомендуют плавать в бассейне в маске, то есть заниматься снорклингом. В воде позвоночник вытягивается, и нагрузка на шею снижается.

Высокие риски

Многие боятся заниматься спортом в первом триместре. И иногда он действительно запрещен в это время, отметила врач.

"Дело в том, что беременность может протекать нормально или с угрозой. Последняя возникает на малых сроках – в первом триместре. В таком случае заниматься спортом нельзя", – указала врач.

Бег и езда на велосипеде – опасные занятия. Такая активность дает сильную нагрузку на малый таз, что достаточно опасно, заключила Орешина.

