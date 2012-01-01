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04 мая, 08:00

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Гинеколог Орешина: йога и плавание избавят от болей в спине и облегчат роды

Спортивная беременность: какие физические нагрузки полезны будущим мамам

Спорт во время беременности улучшает здоровье и общее самочувствие женщины. Однако некоторая физическая нагрузка может сильно навредить. Подробнее об этом рассказала врач акушер-гинеколог, заведующая поликлиникой роддома ЦКБ Управления делами Президента РФ Анна Орешина в программе "Доктор 24".

Легко и эффективно

Фото: 123RF/lacheev

Легкая физическая нагрузка во время беременности под контролем тренера разрешена всем. Это относится и к тем, кто ранее не занимался спортом. Активность улучшает настроение, обмен веществ и кровоток, но перед началом занятий важно проконсультироваться с врачом, рассказала Анна Орешина.

Можно гулять или заняться плаванием. Эти лечебные нагрузки повысят сопротивляемость организма к болезням и улучшат тонус.
Анна Орешина
заведующая поликлиникой роддома ЦКБ Управления делами Президента РФ, врач акушер-гинеколог

Ходьба – одна из самых лучших физических активностей для беременных, так как в процессе женщинам легко контролировать самочувствие и болевые ощущения. Также во время прогулки снижается уровень сахара в крови и не растет лишний вес. В день достаточно ходить два раза по 40 минут.

Также полезна йога. Она, как и плавание, избавляет от боли в спине и облегчает роды, отметила специалист.

Неврологи рекомендуют плавать в бассейне в маске, то есть заниматься снорклингом. В воде позвоночник вытягивается, и нагрузка на шею снижается.
Анна Орешина
заведующая поликлиникой роддома ЦКБ Управления делами Президента РФ, врач акушер-гинеколог

Высокие риски

Фото: depositphotos/alephcomo

Многие боятся заниматься спортом в первом триместре. И иногда он действительно запрещен в это время, отметила врач.

"Дело в том, что беременность может протекать нормально или с угрозой. Последняя возникает на малых сроках – в первом триместре. В таком случае заниматься спортом нельзя", – указала врач.

Бег и езда на велосипеде – опасные занятия. Такая активность дает сильную нагрузку на малый таз, что достаточно опасно, заключила Орешина.

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