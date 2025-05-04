Сергей Собянин утвердил планы проекта "Мой спортивный район"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Власти столицы утвердили дальнейшие планы проекта "Мой спортивный район", рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Проект дает всем желающим возможность бесплатно заниматься спортом в парках, на дворовых площадках, катках, а также на крышах районных центров "Место встречи", напомнил мэр.

Программа начала действовать с 2022 года. При этом в 2024 году участие в ней приняли более 100 тысяч москвичей. В этом году, по прогнозам, число участников может превысить 200 тысяч.

В новом сезоне проекта планируется провести 20 тысяч бесплатных тренировок и задействовать до 300 городских площадок. Кроме того, в занятиях будут принимать участие профессиональные тренеры.

При этом тренировки будут проводиться на протяжении всего года. В летний период горожане смогут заниматься йогой, бегом, зумбой, командными играми и другими видами спорта. Зимой пройдут тренировки по фитнесу, катанию на коньках и лыжах. В межсезонье запланированы тренировки по фитнесу.

Вместе с тем в рамках фестиваля "Московская весна Победы", проходящего до 11 мая, будет реализована программа "Самый сильный житель района". Все желающие смогут принять участие в спортивных состязаниях. На 26 площадках установлены специальные спортивные комплексы, с помощью которых можно проверить силу и выносливость.