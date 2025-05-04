Спортивные состязания доступны в рамках фестиваля "Московская весна Победы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках фестиваля "Московская весна Победы", проходящий до 11 мая, проводится программа "Самый сильный житель района". Все желающие могут принять участие в спортивных состязаниях, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На 26 площадках установлены специальные спортивные комплексы, с помощью которых можно проверить силу и выносливость. Программа доступна для детей и взрослых (мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет). Каждый участник, вне зависимости от результата, получит приз как символ признания силы духа и стремления к здоровому образу жизни.

Соревнования проходят каждый день, по итогам устанавливается рекорд. Победитель получит сладкие подарок, медаль, диплом и возможность посетить фитнес-клуб в качестве гостя.

Дисциплины, включенные в программу "Самый сильный житель района", связаны с военными тренировками времен Великой Отечественной войны. Например, рывок гири выполнялся при подготовке солдат Красной армии. Приседания с гирей и приседания без отягощения делали военные Рабоче-крестьянской Красной армии, а махи гирей были частью комплекса ГТО того времени.

Упражнения на пресс в годы войны было важным для укрепления корпуса и защиты внутренних органов, особенно для женщин, служивших связистками, снайперами и медсестрами. Прыжки на скакалке в армии использовались как кардиоупражнение для развития легких, укрепления сердца и координации.

Кроме того, на спортивных площадках все желающие могут поучаствовать в детском спортивном ориентировании "Быстрее, выше, сильнее". Участникам предстоит выполнить определенные задания. Сначала им нужно будет дойти до финиша, переставляя дорожку одну за другой, затем им предложат передавать мяч по очереди и становиться в конец шеренги. В финале командам нужно будет перетягивать канат.

Тем временем регистрацию на легкоатлетическую эстафету по Садовому кольцу продлили до 4 мая. Участниками соревнований, которые пройдут 17 мая, станут порядка 12 тысяч человек. Протяженность маршрута – 15 километров.

Стартовый и финишный городки начнут работать в 06:00. Начало эстафеты запланировано на 07:00.