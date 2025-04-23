Регистрацию на легкоатлетическую эстафету по Садовому кольцу продлили до 4 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Регистрация на легкоатлетическую эстафету по Садовому кольцу продлена до 4 мая. Сами соревнования пройдут 17 мая. Участниками эстафеты станут около 12 тысяч человек. Протяженность маршрута составит 15 километров.

Отмечается, что те, кто прошел регистрацию с 4 по 22 апреля, получат персонализированные номера, а у зарегистрировавшихся с 23 апреля по 4 мая будут стандартные неименные номера.

Также с 13 по 15 мая можно будет воспользоваться офлайн-регистрацией в олимпийском комплексе "Лужники". Она будет проводиться в павильоне катка "Южный полюс".

Стартовый и финишный городки откроются в 06:00. Начало эстафеты запланировано на 07:00. Старт забега на 15 километров – в 07:05.

В финишном городке для участников будет организована зона отдыха с пуфами и фруктовым баром. Также тут выступит кавер-банд. После награждения, которое состоится в 09:30, состоится еще один небольшой концерт.

Известно, что денежный призовой фонд составит 1,5 миллиона рублей. Главными призами будут автомобили. За первое место в забеге в абсолютном зачете победителям вручат "Москвич 3е", за второе место участники получат 200 тысяч рублей, а за третье – 100 тысяч рублей.

Кроме того, победителей определят в эстафете среди студентов, любителей и в корпоративном. Тут за первое место победитель получит 150 тысяч рублей, за второе место полагается 100 тысяч рублей, а за третье – 50 тысяч рублей.

Ранее пресс-служба Бегового сообщества сообщила, что 26 и 27 апреля в Москве пройдет полумарафон. В первый день на старт выйдут участники забега на 5 километров, а на второй день – полумарафонцы и участники корпоративной и студенческой эстафет.

В связи с этим 27 апреля временно перекроют движение транспорта в центре и на западе столицы. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.