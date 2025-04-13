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13 апреля, 13:30

Спорт

Новости мира: индийско-российский велопробег прошел в Нью-Дели

Новости мира: индийско-российский велопробег прошел в Нью-Дели

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В Нью-Дели прошел индийско-российский велопробег. Совместное спортивное мероприятие проводят уже третий год подряд. В этот раз его посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя государствами. Маршрут прошел через центр столицы. В заезде приняли участие более 300 человек. В их числе – дипломаты, общественные деятели и студенты.

В Нидерландах завершается традиционный парад цветов. Автомобили, передвижные инсталляции проехали 42 километра. Для их украшения флористы использовали миллионы тюльпанов, роз, гиацинтов и других цветов. Движение колонны расписали по минутам. По пути к праздничному кортежу присоединялись музыканты, танцоры, акробаты. Мероприятие собирает тысячи туристов по всему миру каждый год и не оставляет никого равнодушным .

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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