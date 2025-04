Аккаунт НХЛ в Европе убрал слово "русские" из видео с речью Овечкина

Видео: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/NHL Europe

принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ

Официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги NHL Europe убрал слово "русские" из субтитров в речи российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. Видео со словами хоккеиста было опубликовано на странице NHL Europe в Instagram ().

На видео слышно, как Овечкин говорит фразу на английском Russians, we did it ("Русские, мы сделали это"), однако в субтитрах вместо слова Russians написано Watching ("наблюдающие, присутствующие").

Хоккеист побил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив шайбу в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс". На счету Овечкина теперь 895 заброшенных шайб. Он опередил канадского форварда Уэйна Гретцки.