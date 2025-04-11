Овечкин опередил Гретцки по количеству игр в регулярных чемпионатах НХЛ

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Российский хоккеист Александр Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки в показателе по количеству игр в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "Радио 1".

Сейчас на счету российского спортсмена 1 488 матчей в лиге, когда как Гретцки провел 1 487 игр за карьеру. Данный результат является 26-м в истории НХЛ, среди действующих хоккеистов Овечкина опережают американские защитники Брент Бернс и Райан Сутер. Они занимают 25-е и 20-е места соответственно.

Лидирует в рейтинге канадский нападающий Патрик Марло, который завершил карьеру в 2022 году.

Ранее Овечкин установил новый рекорд в НХЛ, забив 895-ю шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". Россиянин превзошел предыдущий результат, принадлежавший Гретцки, на счету которого было 894 шайбы.

После этого Овечкин поблагодарил россиян за поддержку, которая помогла ему достичь этой вершины. Он отметил, что никогда не думал, что станет лучшим снайпером в истории НХЛ. Владимир Путин поздравил спортсмена. По словам президента, Овечкин обошел легендарных мастеров, а также напомнил и о других его победах на мировых и национальных турнирах.

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Миронов предложил представить Овечкина к государственной награде, назвав его рекорд ярким событием в мире спорта.