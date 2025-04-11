Овечкину подарили золотую клюшку в честь рекорда

Фото: AP Photo/Nick Wass

Российскому хоккеисту и капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину подарили золотую клюшку и наручные часы в честь установленного им рекорда по числу заброшенных шайб. Об этом сообщается на странице команды в соцсети X.

Церемония награждения состоялась перед матчем с "Каролина Харрикейнз". Овечкину также презентовали скульптуру с его изображением.

Сама встреча завершилась победой "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 5:4. Овечкин отличился голевой передачей, однако он не забил ни одну шайбу. Эта победа стала для "Вашингтона" 50-й в этом сезоне.

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ, забив 895-ю шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" 6 апреля. Россиянин превзошел предыдущий результат, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого было 894 шайбы.

После этого Овечкин поблагодарил россиян за поддержку, которая помогла ему достичь этой вершины. Он отметил, что никогда не думал, что станет лучшим снайпером в истории НХЛ.

В свою очередь, Владимир Путин поздравил спортсмена, указав, что таким образом Овечкин обошел легендарных мастеров, а также напомнил и о других его победах на мировых и национальных турнирах, которые вошли в историю отечественной школы хоккея.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил представить Овечкина к государственной награде, назвав его рекорд ярким событием в мире спорта.