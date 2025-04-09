Овечкин номинирован на приз "Билл Мастертон трофи"

Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" номинировал хоккеиста Александра Овечкина на приз "Билл Мастертон трофи". Об этом на своей странице в соцсети X сообщила журналистка Самми Силбер.

Этот приз вручается игрокам, показавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. В качестве претендента на награду от каждой хоккейной команды выдвигается по одному кандидату. Ранее россияне не получали этот приз.

Нападающий "Вашингтона" 6 апреля побил рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче с клубом "Нью-Йорк", тогда как на счету Гретцки 894 шайбы.

Рекорд уже прокомментировал американский лидер Дональд Трамп, назвав хоккеиста великим. Кроме того, Овечкин признан первой звездой минувшей недели в НХЛ.

