Овечкин сообщил о желании выиграть Кубок Стэнли

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Российский хоккеист и капитан команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что хотел бы завоевать Кубок Стэнли после установления рекорда по заброшенным шайбам в лиге. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен отметил, что награда, которая выдается выигравшей плей-офф команде, всегда была мечтой столичного клуба, однако для ее завоевания нужно пройти трудный путь. Он напомнил, что в регулярном сезоне у "Вашингтона" осталось четыре матча, и добавил, что сейчас нужно идти "от игры к игре".

"Сейчас такая часть сезона, когда тебе нужно готовить себя к большим играм. Все ребята в команде это понимают, и это хорошо", – отметил он.

Овечкин выигрывал Кубок Стэнли вместе с "Вашингтоном" в 2018 году. К настоящему моменту это единственный главный кубок на счету клуба.

Россиянин установил новый рекорд НХЛ 6 апреля, забросив 895-ю шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". Таким образом, он превзошел предыдущий результат канадца Уэйна Гретцки, который за свою карьеру забил 894 гола.

Овечкин поблагодарил россиян за поддержку на пути к рекорду, и отметил, что ему в этом помогли тренеры, болельщики и лига. Он заявил, что не думал, что сможет стать лучшим снайпером НХЛ.

С достижением хоккеиста поздравил Владимир Путин. Президент России подчеркнул, что спортсмен обошел легендарных мастеров, а также напомнил и о других его победах на мировых и национальных турнирах.

Позже Овечкину удалось побить еще один рекорд Гретцки. Россиянин провел 1 488 матчей за регулярные чемпионаты, в то время как канадец выходил на лед в 1 487 играх.