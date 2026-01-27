Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Запад" установили контроль над населенным пунктом Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов по итогам рабочей поездки в район расположения группировки.

По его словам, после завершения активной фазы операции в городе проводятся мероприятия по проверке территории и зачистке кварталов.

Ранее вооруженные силы России освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Это удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".

За 2025 год под контроль ВС РФ перешло 334 населенных пункта и 6 460 квадратных километров территории. Герасимов подчеркивал, что формирования армии России ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части продвигаются вглубь обороны противника, нанося ему урон.