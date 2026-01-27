Форма поиска по сайту

27 января, 08:04

Происшествия
AP: минимум 30 человек погибли во время сильного снегопада в США

Минимум 30 человек погибли во время сильного снегопада в США

Фото: AP Photo/Adam Gray

По меньшей мере 30 человек погибли от последствий мощного снегопада в США, сообщает агентство Associated Press (AP).

Среди причин журналисты выделили неосторожность водителей снегоуборочной техники, которые, двигаясь задним ходом, насмерть сбили пешеходов. Еще несколько подростков погибли во время катания на санках в штатах Арканзас и Техас.

В свою очередь, в Нью-Йорке во время резкого похолодания за выходные обнаружили 8 тел, однако причины их смерти неизвестны.

По данным СМИ, из-за непогоды произошло массовое отключение электроэнергии, на восстановление которой, по заявлению местных властей, может уйти несколько дней.

При этом синоптики прогнозируют еще один мощный снегопад. Он может обрушиться на Восточное побережье США в конце недели. Одновременно с этим температура во всех штатах может опуститься до минус 12,3 градуса.

Ранее сообщалось, что мощная снежная буря и аномальные морозы, обрушившиеся на Соединенные Штаты, привели к масштабным сбоям в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры по всей стране. В частности, были отменены более 11 тысяч рейсов, а еще около 17 тысяч вылетов не состоялись вовремя.

Кроме того, на дорогах образовался опасный гололед, что спровоцировало рост числа дорожно-транспортных происшествий. В Нью-Йорке к борьбе со снегом привлечены около 2,5 тысячи сотрудников коммунальных служб.

