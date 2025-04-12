Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 16:37

Происшествия
Главная / Новости /

Мелик-Гусейнов: избитый футболист "Нижнего Новгорода" Мухин идет на поправку

В "Нижнем Новгороде" рассказали о состоянии избитого футболиста Мухина

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

Попавший в больницу после избиения футболист "Нижнего Новгорода" Антон Мухин идет на поправку. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

"Он проходит необходимые медицинские процедуры, и мы ждем, когда он полностью восстановится. Для нас сейчас это приоритетная задача, мы хотим исключить все риски для его организма", – подчеркнул Мелик-Гусейнов.

По его словам, динамика восстановления спортсмена положительная. Генеральный директор клуба также отметил, что после восстановления Мухина будут приняты "управленческие решения" по дальнейшим шагам команды.

19-летнего Мухина избил глава команды "Динамо-Владивосток", арендовавшей футболиста у "Нижнего Новгорода", Эдуард Сандлер. Инцидент произошел во время восстановительного мероприятия футбольной команды в общественной бане. В тот момент Сандлер ударил в лицо Мухина, а после дождался игрока в другом месте и нанес еще четыре удара, два из которых в голову.

Причиной стало то, что футболист не поздоровался с главой "Динамо-Владивосток", где играет спортсмен. В результате молодого человека доставили в больницу. У него выявили сотрясение головного мозга, дисторсию шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей левой окологлазничной области.

Читайте также


происшествияспорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика