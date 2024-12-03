Четверо подростков в ФРГ получили сроки за убийство украинских спортсменов

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Суд в Германии вынес приговор четверым подросткам за убийство в немецком Оберхаузене двух украинских баскетболистов. Об этом сообщает издание Stern со ссылкой на пресс-секретаря суда Эссена Матиаса Кюстерса.

Пресс-секретарь судебной инстанции подчеркнул, что инцидент произошел в феврале этого года. Украинские баскетболисты прибыли на автовокзал Оберхаузена, чтобы затем отправиться в Дюссельдорф. Однако после выхода из автобуса спортсменов окружили и избили.

Один из нападавших ударил баскетболистов ножом. Позже двое атлетов скончались в больнице от полученных травм.

Подростков признали виновными в двойном убийстве. Четверо обвиняемых, которым на момент совершения преступления было от 14 до 16 лет, были приговорены к срокам от 8,5 до 10 лет.

По словам Кюстерса, подростки пошли на преступление, чтобы "спровоцировать неприятности". Он уточнил, что спортсмены не давали нападавшим никакого повода.

В апреле рядом с торговым центром в немецком городе Мурнау нашли двух мужчин с колото-резаными ранами. Один из них погиб на месте, а второй – в больнице. По данным МИД Украины, оба погибших были украинскими военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.

После инцидента немецкая полиция задержала жившего рядом с местом происшествия россиянина, которого подозревают в двойном убийстве. Тем не менее в Генконсульство РФ в Бонне не поступала информация о задержании российского гражданина.