В Германии полицейские задержали украинцев после скандала в магазине – СМИ

Фото: 123RF/bwylezich

В немецком городе Метцинген сотрудники полиции задержали несколько украинцев после скандала в магазине из-за якобы фальшивых денег. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на участников инцидента.

Так, по словам одного из украинцев по имени Николай, он с супругой и друзьями делали покупки в нескольких магазинах города. В одном из них у компании произошел конфликт с продавцом, который заподозрил их в использовании фальшивых денег.

После этого в магазине появились полицейские, которые задержали украинцев и увезли их в участок. Там всех задержанных спустили в подвал, раздели до нижнего белья, сняли отпечатки пальцев и сфотографировали.

Правоохранители сообщили украинцам, что им придется ночевать в этом подвале. Николай пожаловался, что на просьбу выдать им переводчика была вызвана русскоязычная женщина, а требование связаться с адвокатом или консульством полицейские проигнорировали.

На следующий день ситуация разрешилась, когда полиция сообщила, что с деньгами было все в порядке и украинцев отпустили. Николай назвал произошедшее произволом немецкой полиции.

Ранее украинская беженка заявила, что в Великобритании ее сограждане рискуют оказаться без крыши над головой из-за недостаточной помощи со стороны местных властей.

До этого в Польше 42-летнего уроженца Украины обвинили в убийстве жены и двух дочерей. По предварительным данным следователей, смерть жертв наступила в результате удушения.

Как заявил украинец во время допроса, он "хотел избавиться от проблем", поскольку его супруга злилась на него из-за алкоголизма, отсутствия работы и различных долгов.

Турецкие таксисты потребовали от властей депортировать украинских мигрантов