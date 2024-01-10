Бывшую замгенпрокурора Украины и ее дочь нашли мертвыми в Киеве – СМИ

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Экс-заместителя генпрокурора Украины Ольгу Колинько и ее дочь Ярославу обнаружили мертвыми в Киеве. Об пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание "Зеркало недели".

Источники в правоохранительных органах уточнили, что женщины проживали в соседних квартирах. Отмечается, что жильцы пожаловались на протечку воды и отсутствие реакции со стороны владельцев, в связи с чем квартиры пришлось взломать.

Следственно-оперативная группа начала проверку причин и обстоятельств гибели женщин.

Ольга Колинько родилась в 1952 году. Она занимала пост замгенпрокурора в 1993–2000-х и 2003–2005-х годах. С 2001 по 2003 год являлась главой комитета по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Колинько известна участием в расследовании коррупционных скандалов тех времен.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района нашли тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.

Следователи возбудили уголовное по статье "Убийство". По предварительным данным, неизвестный выстрелил в потерпевшего из неустановленного оружия. Кива погиб на месте от полученных травм. К расследованию дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.