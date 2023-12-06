Уголовное дело возбудили после убийства экс-депутата Верховной рады Кивы

Фото: телеграм-канал "Илья Кива - ZOV КРОВИ"

Уголовное дело возбудили после убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СК.

Отмечается, что уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ ("Убийство"). По предварительной информации следствия, вечером неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа.

В сообщении добавили, что Кива скончался на месте от полученных ранений. К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Уточняется, что сейчас проводится осмотр места происшествия, а также принимаются меры к установлению всех обстоятельств случившегося и лиц, причастных к убийству. Оперативным службам даны поручения, отрабатываются всевозможные версии инцидента.

Ранее сообщалось, что, предположительно, тело Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района. Уточнялось, что следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.

До этого СМИ передавали, что бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб в результате взрыва автомобиля в Луганске. В министерстве здравоохранения республики подтвердили, что один человек стал жертвой взрыва.

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