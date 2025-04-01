Выставка Auto Tuning Show пройдет в Москве 19–20 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Выставка Auto Tuning Show состоится в конгрессно-выставочном центре "Патриот" 19–20 апреля.

На площади в 10 тысяч квадратных метров организаторы представят более 200 уникальных машин. Они собраны как специалистами топовых тюнинг-ателье и студий, известных в том числе за рубежом, так и талантливыми инженерами в гаражах. Все они будут бороться за победу в 12 номинациях, среди которых "Лучший стиль", "Самый заниженный автомобиль" и "Лучший звук выхлопной системы".

Гостями выставки станут профессиональные пилоты, автоблогеры, технические специалисты и все неравнодушные к машинам. Один билет дает право разового посещения в любой из дней на выбор. В частности, 19 апреля пройдет Public talk с обсуждением актуальных тенденций автотюнига, а 20-го – танцевальное шоу Hit Bit Battle и другие развлекательные события. Также в дни выставки любителей экстрима ждет дрифт-шоу и такси на мощных и специально подготовленных к дрифту машинах. Плюс гости смогут поучаствовать в конкурсах с ценными призами, среди которых – брендированная одежда.

"Наша задача – познакомить вас с полным спектром неисчерпаемого мира тюнинга и научить вас комплектовать автомобиль, исходя из вашей индивидуальности и черт вашего характера. Уверен, что скучать у нас вам не придется. Ведь даже если вы абсолютный новичок в мире тюнинга, то полученных на одной выставке знаний вам с лихвой хватит для того, чтобы при желании стать уже в следующем году ее полноправным участником", – рассказал организатор мероприятия Николай Свириденко.

Ранее нидерландский гонщик Макс Ферстаппен завоевал звание четырехкратного чемпиона "Формулы-1". Он стал шестым пилотом, кому покорилось это достижение.