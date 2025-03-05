Carnewschina: Xiaomi начнет продажи автомобилей на глобальном рынке в 2027 году

Фото: Xiaomi

Китайская компания Xiaomi намерена начать продажи своих автомобилей на мировых рынках в 2027 году, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на carnewschina.com.

Как сообщил президент компании Уильям Лу, Xiaomi планирует начать исследовать европейские автомобильные рынки в марте этого года. Уточняется, что первый автомобиль бренда – Xiaomi SU7 – появился в марте 2024 года. Машина выпущена в двух вариантах – с запасом хода в 668 и 800 километров.

В автомобиле есть мультимедийная система на ОС Xiaomi HyperOS с возможностью интеграции со смартфонами и другими девайсами. Xiaomi SU7 оснащен инновационными электромоторами с частотой вращения до 21 тысячи оборотов в минуту и мощностью 578 лошадиных сил. В максимальной комплектации машина имеет полный привод и два электромотора суммарной мощностью 673 лошадиных силы.

Китайские автомобили стали лидерами по популярности в Москве. Только за последний год горожане купили около 200 тысяч машин, произведенных в КНР. Наибольшей популярностью пользуется марка Chery.

При этом москвичи начали активно продавать автомобили премиальных марок. Число таких объявлений увеличилось более чем на 20% за год.