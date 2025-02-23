Мантуров назвал неоднозначной ситуацию с возвращением иностранного автопрома в РФ

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Представителям иностранного автопрома не удастся вернуться на российский рынок так же легко, как они ушли с него. Ситуация в этой области очень неоднозначная, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Во-первых, у нас хорошая память, и так вот легко мы принимать такие решения точно не будем", – подчеркнул политик в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным.

Ранее гендиректор французской автомобилестроительной корпорации Renault Лука де Мео допустил возвращение компании на российский рынок. При этом он подчеркнул, что пока не думал по поводу возможных сценариев этого решения.

Компания приостановила работу своего московского завода в марте 2022 года. В мае российские активы компании перешли в собственность России: 100% акций "Renault Россия" будут у правительства Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – у подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Остальные акции второй компании сохранил ГК "Ростех".

В том же году французский завод Renault в Москве переименовали в "Москвич". Изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 июня.

В прошлом году Сергей Собянин рассказывал, что на московском заводе Renault производят автомобили под брендом "Москвич". По его словам, до 2022 года на этом предприятии осуществлялась пересборка иностранных запчастей. Мэр также отмечал, что им удалось сохранить весь коллектив, трудившийся на заводе, – 3,5 тысячи специалистов.

