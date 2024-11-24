Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен финишировал пятым на 22-м этапе "Формулы-1" в Лас-Вегасе, набрав в общем 403 очка и досрочно став победителем чемпионата в текущем сезоне.

Второе место в таблице занимает британец Ландо Норрис, представляющий команду McLaren. У него на данный момент 340 очков. В Лас-Вегасе пилот завершил гонку на шестой позиции.

Первым в гонке финишировал британец Джордж Расселл, выступающий за команду Mercedes, второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон, а третье – испанец Карлос Сайнс, представляющий Ferrari.

В результате Ферстаппен четвертый раз подряд становится чемпионом "Формулы-1", став шестым пилотом, который смог достичь подобного достижения. Рекорд принадлежит немцу Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону, у которых по семь чемпионских титулов.

Ранее Ферстаппен стал победителем 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" – Гран-при Нидерландов. Финальное соревнование проходило на автодроме в Зандворте. Второе место в гонке занял испанский пилот Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин". Третьим стал француз "Альпина" Пьер Гасли.

Ферстаппен одержал девятую победу в сезоне подряд и повторил рекорд "Формулы-1" по этому показателю. В 2022 году пилот одержал 15 побед. На данный момент 13 побед числится у Себастьяна Феттеля (2013 год) и немца Михаэля Шумахера (2004 год).

