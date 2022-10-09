Фото: АР/Mohd Rasfan/Pool photo

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом "Формулы–1".

Ферстаппен одержал победу на Гран-при Японии. Вторым в гонке стал мексиканец Серхио Перес, а третьим – Шарль Леклер.

По итогам 18 этапов из 22 Ферстаппен заработал 366 очков, Перес – 253 очка, Леклер – 252 очка.

Ранее сообщалось, что нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes. По данным издания, в текущем сезоне спортсмен заработает 128 миллионов долларов. Вторую строчку в рейтинге занимает другой нападающий ПСЖ – аргентинец Лионель Месси. Его доход составит 120 миллионов долларов.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!