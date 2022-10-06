Мужчины смогут выступить в синхронном плавании на ОИ в Париже

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Мужчины смогут выступить в синхронном плавании на Олимпиаде в 2024 году в Париже, передает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию плавания.

Уточняется, что новые правила в этой спортивной дисциплине, которые внесла федерация, вступают в силу уже с 2022. Они будут действовать до 2025 года, в том числе и на Олимпиаде в Париже.

При этом каждая нацфедерация для выступления в олимпийском старте групп может заявить не больше двух атлетов, хотя их участие не является обязательным. Численный состав команд остается прежним – в группе должно быть 8 человек, а в заявку дополнительно можно включить одного запасного.

Ранее МОК запретил Международной ассоциации бокса организовывать квалификационные соревнования к Олимпиаде 2024 года в Париже. Отмечалось, что причиной для принятия данного решения стал управленческий кризис в IBU.

Спортивный директор МОК Кит Макконнелл уточнял, что кризис обострился после того, как Спортивный арбитражный суд признал незаконным отстранение конкурентов Умара Кремлева от выборов главы ассоциации.



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