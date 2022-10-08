"Локомотив" уволил спортдиректора Цорна и тренера Циннбауэра

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение уволить Томаса Цорна с должности спортивного директора организации, а также Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Циннбауэру 52 года. Его назначили на пост главного тренера "Локомотива" в конце июня. Бывший тренер команды ранее возглавлял немецкие объединения "Ольденбург", "Гамбург", вторые команды "Гамбурга" и "Карлсруэ", а также швейцарский "Санкт-Галлен".

Цорна назначили на пост спортивного директора "Локомотива" в ноябре 2021 года. В июле он дополнительно стал выполнять функции технического директора клуба.

С 2019 по 2020 год Цорн работал в качестве генерального директора в клубе московского "Спартака".

Ранее сообщалось, что Андрей Талалаев уволен с должности главного тренера футбольного клуба "Ахмат". Решение об отставке Талалаева приняло руководство клуба.

До этого Николай Писарев ушел с должности главного тренера футбольного клуба "Химки" спустя 21 день после вступления на пост. Под руководством нового тренера футболисты команды проиграли другим объединениям во всех трех играх чемпионата России.

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