Макс Ферстаппен повторил рекорд "Формулы-1" по победам в гонках подряд

Фото: телеграм-канал "Max Verstappen / Formula 1/ Макс Ферстаппен/ Формула 1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" – Гран-при Нидерландов. Об этом сообщает ТАСС.

Финальное соревнование проходило на автодроме в Зандворте. Второе место в гонке занял испанский пилот Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин". Третьим стал француз "Альпина" Пьер Гасли.

Изначально третье место занял пилот "Ред Булл" Серхио Перес, однако мексиканец получил пять секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейн.

Макс Ферстаппен одержал девятую победу в сезоне подряд и повторил рекорд "Формулы-1" по этому показателю.

В 2022 году Ферстаппен одержал 15 побед. На данный момент 13 побед числится у Себастьяна Феттеля (2013 год) и немца Михаэля Шумахера (2004 год).

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