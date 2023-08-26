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26 августа, 22:49

Спорт

Американец Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби на турнире UFC в Сингапуре

Фото: youtube.com/UFC

Американец Макс Холлоуэй нокаутировал корейца Чон Чхан Сона, более известного под псевдонимом Корейский Зомби, на турнире UFC в Сингапуре.

Спортсмен из США одержал победу в третьем раунде. Поединок проходил в рамках полулегкого веса до 65 килограмм.

Всего за время спортивной карьеры Холлоуэй провел 32 поединка. Победу он одержал в 25 из них, 7 закончились поражениями.

Ранее австралийский боец ММА Александр Волкановски отправил в нокаут мексиканца Яира Родригеса и защитил титул UFC в полулегком весе. Бой состоялся в Лас-Вегасе в США. Событие завершилось в третьем раунде.

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