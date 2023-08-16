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Маск сообщил, что Цукерберг отказался от поединка в Колизее
Фото: ТАСС/LUDOVIC MARIN
Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что глава корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
"Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался", – отметил он.
По словам Маска, он предложил своему оппоненту провести бой в "безопасном пространстве", назвав таковым дом Цукерберга, но он отказался и от этой идеи.
"К сожалению, он в это время путешествовал", – написал Маск.
После этого предприниматель поинтересовался, существует ли то место, где Цукерберг согласится провести поединок с ним.
Ранее мэр Помпей Кармине Ло Сапио предложил провести поединок между Маском и Цукербергом в древнеримском амфитеатре. Он уточнил, что бой, как планировалось провести 26 августа, не состоится.
Свои места для проведения поединка в том числе предложили несколько городов Италии, в том числе Беневенто и Таормина.
22 июня Цукерберг сообщил о готовности вступить в бой с Маском. Владелец Tesla и SpaceX вызвал главу Meta на бой после того, как в Сети появилась информация о намерениях компании запустить социальную сеть Threads, которая стала главным конкурентом соцсети X.
Позже президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что поединок состоится и что он станет самым просматриваемым в истории.
В начале августа Цукерберг предложил Маску провести поединок 26 августа. По словам Цукерберга, он готов выйти на ринг "уже сегодня". При этом бизнесмен выразил сомнения, что поединок действительно состоится в назначенную дату.
Марк Цукерберг обвинил Илона Маска в уклонении от поединка
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