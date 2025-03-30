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30 марта, 18:50

M24.RU

Баскетбольный фестиваль прошел в Гостином Дворе

Баскетбольный фестиваль прошел в Гостином Дворе

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29 и 30 марта историческое здание Гостиного Двора превратилось в гигантскую спортивную площадку. Здесь состоялся фестиваль уличного баскетбола "Кубок Красной площади".

В матчах, которые проходили в формате 3x3, сразились около 700 команд из 50 городов страны – от Калининграда до Хабаровска. В соревнованиях приняли участие звезды стритбола. Среди них – серебряные призеры Олимпийских игр Александр Зуев и Станислав Шаров, а также пятикратные чемпионы России Юрий Беспалов и Владислав Мелешкин.

Помимо спортивной составляющей, гостей ждала обширная развлекательная программа – конкурсы, мини-турниры, игровые автоматы и многое другое.

О том, как стритбол покоряет улицы столицы и всей страны, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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