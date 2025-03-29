Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал турнира WTA 1000 в Майами

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира категории WTA 1000 в Майами – в полуфинальном матче они одержали победу в двух сетах. Первый сет спортсменки выиграли со счетом 6:0 – во втором соперницы навязали борьбу, но российский дуэт сохранил преимущество.

Форма хоккеиста Александра Овечкина выставлена на аукцион в США – среди лотов свитеры капитана "Вашингтона", в которых он забил 300-й и 400-й гол в НХЛ. Стартовая цена варьируется от 20 до 50 тысяч долларов – эти свитеры связаны с рекордными достижениями российского нападающего.

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