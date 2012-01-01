ЦСКА уступил СКА в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ

4 марта московский ЦСКА в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил в овертайме СКА из Санкт-Петербурга со счетом 2:3. Победную шайбу в составе гостей забил капитан Александр Никишин. О главных событиях очередного армейского дерби расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

К четвертому матчу ЦСКА и СКА в нынешней регулярке КХЛ команды подошли с противоположными показателями. Москвичи были на третьем месте в Западной конференции, набрав 78 очков и имея в активе четырехматчевую победную серию. Петербуржцы же занимали седьмую строчку с 71 баллом и четырьмя проигранными играми подряд в пассиве. Плюс ко всему в последних двух встречах самая результативная команда лиги забила всего одну шайбу. Правда, в то же время перевес в противостоянии в этом сезоне был на стороне красно-синих с берегов Невы – 2:1 (4:5 ОТ, 6:5, 3:6).

Очередное дерби довольно долго раскачивалось, пока сирену за воротами не зажег форвард ЦСКА Максим Соркин: на 7-й минуте защитник Никита Седов набросил шайбу на ворота Егора Заврагина, а нападающий оказался расторопнее всех на добивании. Через пару минут в игре уже вспыхнула первая драка: Фредрик Классон накинулся на капитана СКА Александра Никишина с кулаками за то, что тот провел жесткий силовой прием против форварда ЦСКА Ивана Дроздова. Гости получили численное большинство, которое точным броском в дальний угол реализовал форвард СКА Марат Хайруллин – 1:1 на 9-й минуте.

А на 14-й петербуржцы вышли вперед – и снова имея на одного игрока больше. ЦСКА не сумел подержать шайбу в чужой зоне, а два молодых таланта СКА организовали гол: Иван Демидов ворвался по правому флангу и покатил на Матвея Короткого, после чего нападающий расстрелял створ голкипера Павла Хомченко – 1:2. Но уже через две минуты сольный проход по дуге исполнил нападающий ЦСКА Прохор Полтапов и закатил снаряд в сетку – 2:2. Тренерский штаб СКА делал запрос на положение вне игры, но на тоненького хозяева все же проскочили.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Во втором периоде ураганный темп сохранился, однако он стал первым безголевым в армейских дерби этого сезона. ЦСКА четыре минуты играл в большинстве, но распорядился своими шансами неэффективно, да и в равных составах пробить Заврагина еще раз не удалось. Хозяева провели в атаке почти всю 20-минутку, но ее концовку забрал все же СКА, увеличив давление на владения Хомченко. Правда, и питерские армейцы ушли в раздевалку несолоно хлебавши.

Третий период вышел не столь лихим, как предыдущие: чувствовалось напряжение, а над площадкой будто навис страх допустить ошибку. Пожалуй, ЦСКА упустил свой шанс выиграть этот матч в самой концовке, получив очередное большинство примерно за минуту до конца. Но ни в основное время, ни в овертайме при игре четыре на три хозяева забить не смогли.

А вот СКА в дополнительное время использовал, по сути, свой единственный шанс: Михаил Григоренко довез шайбу до ворот и уже бросал в падении, подбор забрал Александр Никишин, и капитан бросил четко под перекладину – 3:2 и петербуржцы прервали свою серию поражений.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции начал с перечисления титулов своей команды и соперника, подчеркивая статус противостояния, а также заявил, что дерби соответствовало уровню плей-офф. Плюс специалист намекнул, что не очень доволен судейством.





Роман Ротенберг главный тренер ХК СКА Мы много играли в меньшинстве, владея шайбой и создавая столько моментов. Нам нужно посмотреть всем месте и понять, что происходит, потому что скоро плей-офф. Здесь не должно быть двойных стандартов, нужен единый стандарт для всех команд. Тогда все будет честно, по спортивному принципу. Только честный хоккей нужен нашей стране и нашим зрителям.

Наставник ЦСКА Илья Воробьев в свою очередь коротко отметил, что исход дерби решили действия его команды в неравных составах.





Илья Воробьев главный тренер ПХК ЦСКА Равная игра. Разница в том, что мы две шайбы пропустили в меньшинстве и ни одной не забили в большинстве. <...> Заработали очко, но поражением я не могу быть доволен. Поэтому работаем дальше.

ЦСКА и СКА в итоге сохранили третью и седьмую строчки в таблице Западной конференции, набрав 79 и 73 балла соответственно. Битва за распределение мест в плей-офф продолжается: у москвичей на то, чтобы забраться как можно выше, осталось еще семь игр в регулярке, у петербуржцев – шесть. И если команда Романа Ротенберга не хочет попасть на более сильного соперника из возможных вроде московского "Динамо" или того же ЦСКА, в оставшихся матчах нужно только побеждать.

Но сделать это будет непросто: уже в следующей встрече 8 марта СКА дома пройдет испытание магнитогорским "Металлургом". А вот ЦСКА в тот же день имеет все шансы набрать два очка и закрепиться в топ-4, так как поедет в гости к одной из худших команд сезона – астанинскому "Барысу".

