27 марта, 07:45Спорт
UEFA рассматривает возможность допуска сборной России на международные соревнования
Европейский футбольный союз (UEFA) может допустить сборную России к участию в международных турнирах. Такое предложение поддержали несколько футбольных чиновников. Конгресс UEFA, на котором планируется рассмотреть этот вопрос, состоится 3 апреля в Белграде.
Сборная России готовится к товарищеским матчам. Команда российского футбольного тренера Валерия Карпина сыграет с Ираном 6 октября.
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