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27 марта, 07:45

Спорт

UEFA рассматривает возможность допуска сборной России на международные соревнования

UEFA рассматривает возможность допуска сборной России на международные соревнования

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Европейский футбольный союз (UEFA) может допустить сборную России к участию в международных турнирах. Такое предложение поддержали несколько футбольных чиновников. Конгресс UEFA, на котором планируется рассмотреть этот вопрос, состоится 3 апреля в Белграде.

Сборная России готовится к товарищеским матчам. Команда российского футбольного тренера Валерия Карпина сыграет с Ираном 6 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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