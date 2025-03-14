Девять объектов недвижимости отремонтированы по льготной программе на востоке Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Инвесторы отремонтировали и восстановили девять объектов недвижимости по программе "1 рубль за квадратный метр в год" на востоке Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С 2013 года бизнес арендовал у города девять зданий на востоке столицы по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Среди них – историческая постройка. В зданиях открылись гостиницы и частные образовательные учреждения", – отметил он.

По словам заммэра, общая площадь недвижимости составляет почти 10,8 тысячи квадратных метров. Предприниматели смогли выполнить все условия программы и были переведены на льготную ставку.

В рамках программы в двух зданиях, общая площадь которых оценивается в почти 900 "квадратов", открыты гостиницы. Одна находится в районе Соколиная Гора, другая – в Преображенском. Кроме того, в этом районе в 2023 году инвестор перешел на льготную ставку аренды доходных домов Г. К. Горбунова площадью около 1,2 тысячи квадратных метров.

"Реализация программы на востоке столицы началась в ноябре 2013 года с аренды двух зданий общей площадью почти две тысячи квадратных метров в районе Богородское – в них работают частные детские сады с ясельными группами", – сказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в округе инвесторы арендовали по льготной ставке шесть объектов недвижимости с общей площадью в 8,7 тысячи квадратных метров, в числе которых пять детских садов более чем на 400 ребят и частная школа на 100 учеников.

Ранее в Москве после реставрации дома художников Коровиных открыли гостиницу. Инвестор завершил необходимые реставрационные работы и выполнил требования по классификации и номерному фонду. В связи с этим гостиницу перевели на льготную ставку аренды.

