Сборная России одержала рекордную победу в товарищеском матче с Замбией

Футбольная сборная России разгромила команду Замбии со счетом 5:0 в товарищеском матче на стадионе "Динамо". Хет-триком отметился Максим Глушенков, еще по одному мячу забили Илья Вахания и Алексей Батраков.

Эта победа стала восьмой подряд для россиян, причем во всех этих матчах команда не пропускала голов. Это абсолютный рекорд в истории национальной сборной. Предыдущее достижение принадлежало сборной СССР под руководством Анатолия Бышовца – тогда команда не пропускала голов на протяжении семи встреч.

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