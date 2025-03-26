26 марта, 07:30Спорт
Сборная России одержала рекордную победу в товарищеском матче с Замбией
Футбольная сборная России разгромила команду Замбии со счетом 5:0 в товарищеском матче на стадионе "Динамо". Хет-триком отметился Максим Глушенков, еще по одному мячу забили Илья Вахания и Алексей Батраков.
Эта победа стала восьмой подряд для россиян, причем во всех этих матчах команда не пропускала голов. Это абсолютный рекорд в истории национальной сборной. Предыдущее достижение принадлежало сборной СССР под руководством Анатолия Бышовца – тогда команда не пропускала голов на протяжении семи встреч.
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