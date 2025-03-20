Сборная России обыграла команду Гренады со счетом 5:0

Сборная России по футболу обыграла команду Гренады в товарищеском матче в Москве со счетом 5:0. Одним из ярких моментов игры стал третий гол россиян, который забил капитан сборной Артем Дзюба.

Для футболиста это был 31-й мяч в составе сборной РФ, благодаря которому он стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Главный тренер Валерий Карпин вызвал Дзюбу в сборную впервые с 2021 года.

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