МОК предложил утвердить бокс в программе Олимпиады 2028 года

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Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) предложил утвердить бокс в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.

"Принять участие в них смогут национальные федерации, которые признаны World Boxing. Я уверен в том, что сессия поддержит это предложение", – приводит ТАСС его слова.

Ранее МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. Она должна стать заменой Международной ассоциации бокса (IBA), которая была исключена из олимпийского движения в июне 2023 года.

После начала спецоперации МОК запретил IBA проводить квалификационные соревнования к Олимпиаде 2024 года. При этом IBA разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. В свою очередь, Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов и некоторых других стран в знак протеста вышли из IBA и создали новую организацию под названием World Boxing.