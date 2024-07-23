МОК исключил IBA из списка признанных международных федераций

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МОК исключил Международную ассоциацию бокса (IBA), президентом которой является Умар Кремлев, из списка признанных международных федераций, передает ТАСС.

Для этого на 142-й сессии МОК в Париже в Олимпийскую хартию была внесена соответствующая поправка.

Ранее Международная боксерская ассоциация назвала позором заявление Международного олимпийского комитета о запрете на участие в летних Олимпийских играх 2028 года для спортсменов из национальных федераций – членов IBA. Там также заявили, что подобные шаги МОК демонстрируют двойные стандарты и предвзятое отношение.

