23 июля, 13:22Спорт
МОК исключил IBA из списка признанных международных федераций
Фото: ТАСС/EPA/LAURENT GILLIERON
МОК исключил Международную ассоциацию бокса (IBA), президентом которой является Умар Кремлев, из списка признанных международных федераций, передает ТАСС.
Для этого на 142-й сессии МОК в Париже в Олимпийскую хартию была внесена соответствующая поправка.
Ранее Международная боксерская ассоциация назвала позором заявление Международного олимпийского комитета о запрете на участие в летних Олимпийских играх 2028 года для спортсменов из национальных федераций – членов IBA. Там также заявили, что подобные шаги МОК демонстрируют двойные стандарты и предвзятое отношение.
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