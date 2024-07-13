Россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира WBA

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 килограмм. Об этом сообщает ТАСС.

Он одолел китайца Чжан Чжаосиня техническим нокаутом в 4-м раунде на турнире IBA Champions Night, прошедшем в подмосковном Серпухове.

Гаджимагомедов на профессиональном ринге остается непобежденным – в его послужном списке 4 победы, из которых три нокаутом и ни одного поражения. Он дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2021 года.

Боксеру 27 лет, он также является двукратным чемпионом мира (2019, 2023), серебряным призером чемпионата Европы (2017) и победителем Европейских игр (2019) среди любителей.

После начала спецоперации РФ на Украине МОК запретил Международной ассоциации бокса проводить квалификационные соревнования к Олимпиаде 2024 года.

Позднее Международная ассоциация бокса разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в состязаниях. В комитете отметили, что политика не должна влиять на спорт. Там указали на необходимость обеспечивать равенство по отношению ко всем участникам.

В мае 2023 года президент IBA Умар Кремлев заявил, что российским спортсменам разрешается участвовать в чемпионате мира по боксу без ограничений, то есть под флагом и с гимном страны.