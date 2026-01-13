Форма поиска по сайту

13 января, 18:40

Экономика

Биржевая цена серебра впервые поднялась выше 89 долларов за тройскую унцию

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Биржевая цена на серебро выросла почти на 5%. Показатель впервые превысил отметку 89 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 17:49 по московскому времени цена мартовского фьючерса на драгоценный металл на бирже Comex росла на 4,68% – до 89,078 доллара за унцию. Минутами ранее показатель поднимался до нового исторического максимума в 89,13 доллара.

Накануне, 12 января, биржевая цена на серебро составила 86,108 доллара за унцию. Тогда стоимость мартовского фьючерса выросла на 8,53%.

Ранее серебро появилось на торгах на Петербургской бирже. Покупать и продавать его можно в разделе "Металлы и сплавы".

Золото и серебро обновили рекорды стоимости

