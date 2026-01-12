Форма поиска по сайту

12 января, 19:56

Экономика

Биржевая цена серебра впервые в истории превысила 86 долларов за тройскую унцию

Фото: 123RF.com/sondem

Биржевая цена на серебро впервые в истории превысила 86 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Согласно данным на 19:21 по московскому времени, стоимость мартовского фьючерса на драгоценный металл увеличилась на 8,53% и составила 86,108 доллара за унцию.

Ранее цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года опустилась ниже 4 450 долларов за тройскую унцию впервые с 22 декабря 2025 года. Сначала цена снизилась на 2% и составила 4 446,9 доллара за тройскую унцию, позже стоимость ускорила снижение до 4 426,8 доллара за унцию.

Вместе с тем в декабре стоимость меди также обновляла исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME). Котировки трехмесячных фьючерсов на медь увеличивались на 0,3%, составляя 11 653 доллара за тонну.

