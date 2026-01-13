Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 18:37

Транспорт
Главная / Новости /

Автоэксперт Бахарев: электронные медсправки оградят лиц с противопоказаниями от вождения

Эксперт рассказал, как электронные медсправки повлияют на автоэкзамены

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Переход на электронные медицинские справки позволит оперативно ограничить доступ к вождению не только для тех, кто сдает на автомобильные права, но и для водителей со стажем, если у граждан выявят соответствующие противопоказания. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал автоэксперт Владимир Бахарев.

Ранее ГИБДД предложила новый пакет нововведений для граждан, которые сдают на права или получают водительские удостоверения. В частности, из перечня требований для доступа к экзамену исчезла обязанность будущего водителя предоставлять медсправку. Предполагается, что сведения о состоянии здоровья будут поступать в Госавтоинспекцию напрямую из реестра Минздрава.

"Переход с 1 марта 2027 года на электронные медицинские справки, передаваемые напрямую в реестр Минздрава, с одной стороны, упростит процедуру для кандидатов и сократит бюрократию", – указал эксперт.

Вместе с тем ГИБДД предложила сократить срок действия успешно сданного теоретического экзамена с 6 месяцев до 60 дней. Бахарев объяснил это попыткой уменьшить "карусельную сдачу" и снижением нагрузки на инспекцию.

"Кто допустил случайную ошибку, 2 месяцев хватит на пересдачу, а тем, кто действительно не умеет водить, больше времени вряд ли поможет. Однако это создает организационные сложности", – отметил специалист.

В частности, новый лимит может привести к тому, что не сдавшие практический экзамен с первого раза уже могут не успеть пересдать его в новый срок, что подтолкнет некоторых граждан к нелегальным способам прохождения процедуры. Бахарев считает, что инициатива имеет рациональное зерно, но не решает системных проблем экзаменационного процесса.

Кроме того, Госавтоинспекция будет считать использование гаджетов на экзамене основанием для аннулирования результатов. По словам эксперта, это ужесточение формально закрепляет давно существующие запреты.

Ранее стало известно, что в некоторых регионах России стоимость ОСАГО вырастет в два раза. Коридор тарифов по обязательному автострахованию расширится на 15% в обе стороны для легковых автомобилей и на 40% для мотоциклистов.

Читайте также


транспортобществоэксклюзив

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика