Стоимость ОСАГО подорожает вдвое в ряде регионов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость ОСАГО подорожает вдвое в ряде регионов России, сообщает газета "Известия".

Уточняется, что коридор тарифов по обязательному автомобильному страхованию расширится на 15% в обе стороны для легковых авто и на 40% для мотоциклистов.

Соответствующий проект уже одобрен советом директоров ЦБ, затем его планируют направить в Минюст РФ. В случае принятия изменений коридор тарифов расширится уже в ближайшие месяцы.

По словам директора департамента страхового рынка Банка России Ильи Смирнова, сейчас страховщики вынужденно смещаются к верхней планке, из-за чего у них остается меньше возможностей "индивидуализировать" стоимость полиса.

Кроме того, ожидается повышение территориального коэффициента для регионов из "красной зоны". Для жителей Ингушетии и Новосибирской области он возрастет вдвое. Благодаря этому всей стране не придется платить за регионы из этого перечня, указал Смирнов.

В результате верхняя граница базовой ставки по ОСАГО для легковых авто составит 8 665 рублей, а нижняя – 1 399 рублей, объяснили в Российском союзе автостраховщиков. Уточняется, что страховщик сам рассчитывает эту ставку индивидуально для каждого клиента, а затем умножает ее на коэффициенты. При этом учитываются регион страны, стаж водителя, мощность двигателя и другие параметры.

Таким образом, за счет всех изменений стоимость полиса обязательного автострахования может максимально вырасти в 2,3 раза, добавил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Тем не менее это произойдет только в том случае, если ОСАГО оформит самый аварийный водитель в регионе из "красной зоны".



В это же время директор по развитию портфеля ОСАГО "Росгосстраха" Юрий Стрекалов указал, что в целом тарификация станет более сбалансированной, а средняя цена полиса останется на таком же уровне либо увеличится лишь в пределах инфляции.

Ранее завкафедрой страхования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов рассказывал, что на 70% станций техобслуживания фиксируется задержка по срокам ремонта по ОСАГО. Он уточнял, что основная причина заключается в проблемах с поставками автомобильных запчастей. Это привело к резкому сокращению доли ремонта по направлениям страховщиков – с 15% в 2019 году до текущих 5–6%.

