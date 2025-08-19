Юрист Радько призвал приравнивать СИМ к автомобилям при введении ОСАГО

Фото: 123RF/johnalexandr

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) следует приравнять к автомобилям при введении ОСАГО для самокатов. Такая необходимость объясняется отсутствием у них специальных VIN-кодов, заявил в беседе с Москвой 24 автоюрист Сергей Радько.

Таким образом эксперт прокомментировал соответствующую инициативу главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Предложение парламентария предполагает введение долгосрочного страхования жизни пользователей и ответственности перед третьими лицами по аналогии с ОСАГО.

"Практически любое ДТП оставляет пострадавших без возможности взыскать ущерб. У ответчиков чаще всего нет ни доходов, ни имущества", – подчеркнул Нилов в беседе с ТАСС.

Депутат обратил внимание, что кикшеринговые сервисы предлагают только базовую страховку, а полноценное покрытие ущерба здоровью или имуществу можно получить только при выборе дорогих тарифов проката СИМ. При этом для частных электросамокатов и курьеров доставки страховых гарантий нет, поскольку закон этого не требует. В результате пешеходы, пострадавшие при ДТП с пользователями СИМ, не могут получить компенсацию, подчеркнул Нилов.

"Введение аналога ОСАГО для СИМ – вполне логичная идея, так как сегодня происходит все больше происшествий с участием электронных самокатов. При этом чаще всего вред получают сами самокатчики: среди пострадавших и погибших их больше. С другой стороны, тут не совсем понятен механизм реализации инициативы", – поделился своим мнением Радько.

Он добавил, что кикшеринговые сервисы покупают полис на свои самокаты и если клиент причиняет ущерб, то его ответственность застрахована. При этом для частников не существует механизма регистрации, привязки к собственнику и идентификации транспорта.

Однако самокаты все же являются транспортными средствами, указал автоюрист. В связи с этим ситуации с участием пешеходов подпадают под понятие "ДТП", поэтому необходимо вызывать сотрудников ГАИ, оформлять необходимые документы и взыскивать ущерб с водителя частного самоката. В связи с этим Радько предложил приравнять электросамокаты к автомобилям в ОСАГО.

Ранее в Москве запустили рейтинговую систему оценки водителей электросамокатов. Это нужно для повышения безопасности поездок. Операторы изучают опыт водителя, качество парковки, проверяют наличие штрафов за нарушение ПДД и другие характеристики пользователя. Для тех, чей рейтинг окажется недостаточно высоким, специалисты могут ограничить доступ к поездкам и замедлить скорость самокатов.