Число ДТП с участием СИМ в Москве снизилось почти на 60% с начала года

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Число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) снизилось в Москве на 59,8% с начала года. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"За январь – июнь 2025 года на столичных дорогах зарегистрировано 297 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых четыре человека погибли и 310 получили ранения", – говорится в сообщении.

При этом, как уточнило ведомство, число погибших и пострадавших в таких ДТП уменьшилось на 42,9% и 60,2% соответственно.

Госавтоинспекция напомнила, что при езде на СИМ по пешеходным зонам нельзя создавать помехи пешеходам, перед пешеходными переходами необходимо спешиваться. Кроме того, следует использовать защитную экипировку. Ведомство также подчеркнуло, что один самокат предназначается только для одного человека.

Арендовать СИМ могут лица, достигшие 18 лет, после прохождения верификации через Mos ID.

Ранее все прокатные электросамокаты и велосипеды в Москве оснастили новыми укрупненными номерами. Благодаря этому стало проще идентифицировать нарушителей по камерам. Более того, цельная конструкция номеров сделает их более устойчивыми к вандализму: теперь их нельзя будет скрутить или повредить.