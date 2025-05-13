В Москве могут провести эксперимент по регулированию электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва может стать площадкой для эксперимента по регулированию использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблема электросамокатов проявляется в регионах по-разному, поэтому единый подход к ее решению не будет эффективным. Он также предложил "провести в Москве эксперимент по регулированию в этой сфере".

Как отметил Шапошников, результаты эксперимента в столице станут основой для эффективных решений.

"Московская городская дума работает в данном направлении с 2017 года. Наши инициативы по регулированию СИМ стали частью федеральных решений. Мы неоднократно поднимали и обсуждали эту проблематику на заседаниях Совета законодателей РФ", – сказал Шапошников, подчеркнув, что в каждом регионе есть своя специфика.

Он также добавил, что инициатива Володина продиктована реальными запросами времени, и только так можно будет прийти к качественному решению. Тем более что для проведения эксперимента в Москве есть все необходимое, заключил Шапошников.

Ранее сообщалось, что все прокатные электросамокаты и велосипеды в Москве оснастили новыми укрупненными номерами, благодаря этому стало проще идентифицировать нарушителей по камерам.

Кроме того, в России предложили ограничить максимальное количество самокатов на улицах городов. Ожидается, что это поможет не только разгрузить городскую инфраструктуру, но и повысить порядок в городе, в том числе на тротуарах.