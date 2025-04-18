"Яндекс" предложил ограничить количество самокатов в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания "Яндекс" предложила ограничить максимальное количество самокатов на улицах городов. Об этом рассказал руководитель сервиса "Самокаты" "Яндекс Go" Леонид Ясиновский.

Ожидается, что ограничение количества самокатов поможет не только разгрузить городскую инфраструктуру, но и повысить порядок в городе, в том числе на тротуарах.

"Яндекс" сформулировал основные правила регулирования для кикшеринг-сервисов, чтобы поездки на самокатах были комфортны и безопасны для всех участников дорожного движения. Свои предложения компания направит игрокам рынка и региональным властям", – сказал Ясиновский на отраслевом съезде по средствам индивидуальной мобильности.

В частности, за серьезные нарушения фирма предлагает ввести штрафы. Речь идет про передачу транспорта несовершеннолетним, езду в пьяном виде и поездки вдвоем. Функция контроля за соблюдением правил лежит на операторах, но из-за роста числа самокатов "Яндекс" предложил оснастить их укрупненными номерами, чтобы их считывали городские камеры.

Кроме того, пользователей сервисов аренды можно было бы верифицировать через учетную запись на "Госуслугах", что не позволит допускать к управлению детей и подростков, уточнил Ясиновский.

"В Москве в новом сезоне уже тестируется обязательная верификация перед арендой самоката через портал Mos ID. За первый месяц авторизацию в Mos ID прошло больше 190 тысяч пользователей "Яндекс Go". Система также не допустила к поездкам 17 тысяч детей и подростков", – добавил Ясиновский.

Руководитель сервиса "Самокаты" уверен, что свыше 99% водителей управляют транспортом аккуратно и культурно, но некоторые позволяют себе мешать пешеходам и делать резкие маневры. Чтобы предотвратить опасные ситуации, "Яндекс" и другие операторы уже снизили скорость самокатов до 20 километров в час.

"Мера необходима до момента появления отдельной инфраструктуры, по которой будет безопасно передвигаться с большей скоростью", – сказал Ясиновский.

Сервисы кикшеринга "МТС Юрент" и Whoosh также снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах до 20 километров в час. IoT-модуль, который помещен в каждом самокате, помешает транспорту разогнаться выше положенного.

Самокаты и велосипеды на парковках Москвы стали снова доступны для аренды 14 апреля. Функция была временно недоступна из-за неожиданного прихода "зимы" в столицу и выпадения снега.

